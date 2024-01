Ucraina | Ft | Zelensky prepara sostituzione Zaluzhny al vertice dell’esercito

(Di martedì 30 gennaio 2024) Quattro persone al corrente dei colloqui, citate dal quotidiano britannico, hanno spiegato che il presidente ha offerto al generale un nuovo ruolo come consigliere per la difesa, ma lui ha rifiutato Si rafforzano le voci che vogliono un cambio aldell'esercito ucraino. Secondo il Financial Times, infatti, il presidente Volodymyrstando la

(Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha capito che “Vladimir Putin non è solo un nome, ma una minaccia, e non solo una minaccia per ... ()

La crisi interna a Kiev Intanto, dopo l'annuncio fatto ieri da un parlamentare ucraino e subito smentito dal ministero della Difesa, altre quattro fonti anonime citate dal Financial Times affermano ...Si rafforzano le voci che vogliono un cambio al vertice dell'esercito ucraino. Secondo il Financial Times, infatti, il presidente Volodymyr Zelensky sta preparando la sostituzione del comandante in ...Un monito «duro e deciso» è stato rivolto da Mosca agli Stati Uniti perché non diano corso ad un piano che prevedrebbe di tornare a schierare nel Regno Unito missili ...