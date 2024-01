Uccisa e abbandonata sul marciapiede | l’orribile fine della nota influencer | arrestato il marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 gennaio 2024)e lasciata sul, a pochi passi dalla casa dei genitori, coperta da un panno. È morta così Debora Michels, 30 anni, conosciuta in rete per la passione per il fitness e che per i tanti follower che negli anni avevano iniziato a seguire i suoi consigli per migliorare la condizione fisica e il benessere del corpo. Per l’omicidiodonna, seguita da migliaia di follower, è statoilAlexander Gunsch, 50 anni: secondo quanto riportato dal Sun, l’uomo avrebbe già confessato la propria colpevolezza, inchiodato anche da alcune telecamerezona che lo hanno ripreso mentre si avvicinava in auto al punto in cui poi è stato ritrovato il corpomoglie. La coppia era sposata da dieci anni e, secondo le prime ricostruzioni, alla base ...