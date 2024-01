Ubriaco finisce con la macchina contro una bici

(Di martedì 30 gennaio 2024) Cinque automobilisti hanno dovuto salutare per un po’ la loro patente: durante il fine settimana appena trascorso, infatti, sono incappati nell’etilometro degli agenti della polizia locale di Rimini. La notte tra venerdì e sabato è stata particolarmente intensa, con gli agenti costretti ad interrompere illi intorno alle 2.30 del mattino a causa di un incidente sul lungomare, nei pressi dei bagni 56-57. Qui, i vigili hanno trovato un’auto fuorillo che aveva danneggiato unacletta parcheggiata, perdendo anche un pneumatico. Tuttavia, la sorpresa maggiore è stata il conducente, risultato irregolare sul territorio nazionale e privo di documenti. È stato necessario accompagnarlo in comando dove è stato sottoposto al fotosegnalamento. Durante illlo il conducente ha mostrato volontariamente 5 grammi di ...

