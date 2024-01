Ubriachi al volante | raffica di denunce E spunta la droga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024)di controlli dei carabinieri della compagnia di Jesi: sei denunciati e due segnalati per detenzione di stupefacenti (cocaina) per uso personale. Venerdì notte, i carabinieri hanno sorpreso un 26enne alla guida dell’auto in stato di ebbrezza. Era molto nervoso e i carabinieri hanno trovato un grammo di cocaina nascosto nell’abitacolo. Il giovane ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento per riscontrare l’assunzione di stupefacenti. Per lui patente ritirata ed è a questo punto che i militari si sono accorti che la patente era stata contraffatta. Oltre che per guida sotto l’influenza dell’alcol e per il rifiuto di sottoporsi al test, il 26enne è stato denunciato per uso di atto falso e ricettazione e segnalato al prefetto per detenzione di stupefacenti. A Monsano i carabinieri hanno denunciato una 22enne per guida sotto l’influenza dell’alcol, era uscita di ...