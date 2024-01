Tv Sorrisi e Canzoni | colora il Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tv, il brand punto di riferimento del mondo dello spettacolo, come ogni anno accompagnerà il suo pubblico attraverso gli attimi più emozionanti della 74a edizione deldi, condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus. Anche quest’anno, come da tradizione, il brand leader nel mondo dell’entertainment – con un’audience di oltre 2,6 milioni di lettori e 3,1 milioni di utenti al mese – inaugurerà la settimana sanremese domenica 4 febbraio con un esclusivo Opening Party e seguirà la manifestazione giorno per giorno con interviste imperdibili, contenuti dedicati e retroscena esclusivi che saranno pubblicati sul magazine, sul sito e sul canale Instagram del brand. Aldo Vitali, direttore di Tv, ha commentato: “Quest’anno torniamo a ...