“Tutto qui” | il testo della canzone di Gazzelle a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sarà unanche di esordi. Tra questi, vi sarà quello del romano, che porterà per la prima volta sul palco dell’Ariston una sua. Si tratta di “Qui”, dolcissima ballata che ci ha restituito un retrogusto Anni 90 ed è “ambientata” esplicitamente nella zona di Roma Nord. Che è dipinta come un luogo da cui si può e si vuole scappare, per vivere insieme un minuto (o forse anche tre) di felicità. Ildi “Qui” Lo so che sei stancaLo sono anche ioSembriamo due pandaAmore mioEd ogni mattina ti svegli e pensi“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”Ma chiamami quando riatterri sul mondo perchéMi stringo un po’ e sposto un po’ di meVorrei guardare il passato con teAddosso al muro col proiettoreViverlo insieme un minuto anche ...