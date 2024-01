Tutti tranne te vs Ticket to Paradise | quale rom-com ha rivisto al meglio il genere?

(Di martedì 30 gennaio 2024) Al cinema c'ète con Glen Powell e Sydney Sweeney, riuscita commedia romantica che ha diversi punti in comune contocon George Clooney e Julia Roberts. Madelle due rom-com avrà fatto? Scopriamolo nel nostro speciale. Al cinema trovatete con Glen Powell e Sydney Sweeney, che ha riportato in auge la commedia romantica che ha vissuto un periodo d'oro tra gli anni '90 e primi del 2000. Con freschezza e grande divertimento, sorprendendo un po', arrivando a quota 100 milioni al box office statunitense (l'ultima ad esserci riuscita era stata Bridget Jones' Baby nel 2016) e classificandosi terzo al botteghino italiano nel primo weekend di programmazione e ottenendo il miglior ...

Al cinema c'è Tutti tranne te con Glen Powell e Sydney Sweeney, riuscita commedia romantica che ha diversi punti in comune con Ticket to Paradise con George Clooney e Julia Roberts. Ma quale delle due rom-com avrà fatto meglio? Il film di Lanthimos incassa altri 219mila euro e sale a 2,2 milioni totali. I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno scende al terzo posto, sorpassato da Tutti tranne te. L'attore di 'Come far perdere la testa al capo' e 'Top Gun: Maverick' è al cinema in 'Tutti tranne te', accanto a Sydney Sweeney. E dimostra che è qui per restare. Non necessariamente a torso nudo