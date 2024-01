Tutela dell’ambiente Esercitazione navale contro l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lo specchio d’acqua di fronte alla città sarà teatro di un’congiunta tra Italia, Francia e Principato di Monaco, per la prevenzione e la lotta almarino. La tre giorni prende le mosse dall’accordo trilaterale "Remoge", che prevede l’organizzazione di unafinalizzata a verificare il grado di allerta e risposta in mare e l’efficacia della cooperazione tra i Paesi firmatari dell’accordo in caso di fenomeni di inquinamento marino. Qualora dovessero presentarsi problemi di inquinamento, l’accordo prevede l’attivazione delle procedure indicate nel Piano di intervento "RemogePol", in linea con quanto previsto dai piani di inquinamento nazionali: nella fattispecie, per l’Italia, il Piano del Ministeroe della sicurezza energetica e il Piano del Dipartimento di ...