“Tuta gold” | il testo della canzone di Mahmood a Sanremo 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) A due anni dalla vittoria con Brividi in coppia con Blanco,tornerà in gara sul palco dell’Ariston con il branoche sarà incluso nel nuovo album Nei letti degli altri in arrivo venerdì 16 febbraio. Ildel brano è stato pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni, con il numerorivista del 30 gennaio. Ecco ildidi: Se partiròA Budapest ti ricorderaiDei giorni in tenda quella moonlightFumando fino all’albaNon cambieraiE non cambieròFottendomi la testa in un nightSoffrire può sembrare un po’ fakeSe curi le tue lacrime ad un raveMaglia bianca, oro sui denti, blue jeansNon paragonarmi a una bitch cosìNon era abbastanza noi soli sulla jeepMa non sono bravo a rincorrere5 cellulari nella ...