Turismo | Intesa Sanpaolo e Federalberghi insieme per il rilancio del settore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 – Fatturati in crescita per le aziende turistiche, un po' per l'inflazione, ma non solo. Ilcongressuale ha ridotto la stagionalità e in generale il 2023 è stato un ottimo anno per il, che è ritornato ai livelli pre Covid, soprattutto per l'arrivo, anche in Toscana, di tanti americani. Undunque strategico, ma che non manca di criticità, come la difficoltà di reperimento di personale che è al 67%, di cui un 47% per mancanza di candidati. Le previsioni per il 2024 restano positive, ma servono investimenti.ha erogato nell'ultimo triennio 8 miliardi di euro alle imprese turistico-ricettive, e ha recentemente rilanciato con la messa a disposizione di 10 miliardi di euro di nuovo credito per una maggiore riqualificazione dell'accoglienza, ...