Tuffi | l’Italia vuole essere protagonista ai Mondiali di Doha 2024 Bertone | “Proveremo a ripeterci dopo Fukuoka”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Idee chiare per l’Italin vista deidi, in programma dal 2 al 10 febbraio: dare seguito ai risultati die portare più atleti possibili sul podio. “L’obiettivo è quello di qualificare alle Olimpiadi il sincro da 3 metri maschile e i piattaformisti; se poi dovessero arrivare altre carte olimpiche sarebbe meraviglioso – ha detto il direttore tecnico Oscar– Asono arrivare medaglie prestigiose; ripetersi non sarà facile ma ci. Sicuramente gli atleti che hanno già la carta per i Giochi si tufferanno con minor pressione e questo potrebbepositivo. Sono curioso, infine, di vedere a che punto sono le altre nazioni: penso che il livello si sia alzato ancora di più“. A tal ...