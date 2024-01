Tuffi | le speranze di medaglia dell’Italia ai Mondiali Dalle coppie del sincro le maggiori possibilità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sette mesi dopo da Fuokoka a Doha è ancora Mondiale per l’Italia dei. In Qatar dal 2 febbraio si terrà la rassegna iridata degli sport acquatici, che doveva svolgersi lo scorso anno, ma che la federazione internazionale ha deciso di spostare in questo periodo dell’anno proprio per dare spazio a quella giapponese, che era stata in precedenza posticipata. La nazionale azzurra di Oscar Bertone era tornata da Fukuoka con due medaglie di bronzo, ottenute nelfemminile dai tre metri (Pellacani/Bertocchi) e nelmisto sempre dai tre metri (Pellacani/Santoro). L’obiettivo è provare a confermare questi identici risultati, con entrambe leitaliane che possono assolutamente ritornare sul podio iridato anche a Doha. In particolare Pellacani e Santoro vanno a caccia della terza...