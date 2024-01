“Truffato e poi beffato dalla giustizia“ Un sms e i soldi spariti dal conto | l’odissea di un impiegato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Lucca, 30 gennaio 2024 – ”Forse sono stato un po’ ingenuo, ma credo che la mia disavventura possa capitare anche a molte altre persone. E vedere che lain definitiva non ti tutela dairi lascia ancora di più l’amaro in bocca. Becco e bastonato, come si dice... Per questo voglio raccontare la mia storia e mettere in guardia le persone...". La vicenda di cui è vittima l’40enne Lorenzo (nome di fantasia) inizia a fine 2020. Acquista un cellulare da 500 euro in un grande magazzino a Lucca e sceglie il finanziamento propostogli a tasso zero tramite una grossa finanziaria. A questo è collegata anche una carta, che sul momento lui però non attiva. Comincia però a ricevere subito messaggi smsfinanziaria con pubblicità e informazioni sullo stato del finanziamento. Fin qui tutto bene. “A ...