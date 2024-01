Tricolore | una sola emozione La sintesi della nostra identità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) "La bandiera dei tre colori è sempre stata la più bella. Noi vogliamo sempre quella, noi vogliam la libertà". Suona così la prima strofa del canto popolare risorgimentale dedicato al vessillo nazionale che in altri tempi s’imparava a scuola. Lo stendardo ufficiale delle Repubblica descritto nell’articolo 12Costituzione, invece, risale all’epocadiscesa di Napoleone in Italia (1796-99) come bandiera per distinguere i contingenti delle repubbliche d’ispirazione giacobina sorte in quel contesto. La Legione Lombarda è il primo reparto a dotarsi d’un vessillo in cui si sostituisce il blu col verde indossato (con mostrine rosse e bianche) sin dal 1782 dalla milizia cittadina milanese, i cui membri venivano perciò chiamati in dialetto remolazzit, cioè "piccoli ravanelli". Dopo la nascitaRepubblica Cispadana, il 7 gennaio ...