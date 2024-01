Tribunali intasati da richieste di cittadinanza dal Sudamerica

(Di martedì 30 gennaio 2024) Spiace constatare gli atteggiamenti di sospetto e di ostilità di alti magistrati, solo in parte giustificati, verso i nostri tanti emigrati italiani residenti all’estero. Una vera e propria aperta, irragionevole insofferenza quella dimostrato dal presidente della Corte d’Appello del Tribunale di Venezia, a Palazzo Grimani, nel corso dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2024, indirizzata a tutta la nostra gente stabilmente fuori dall’Italia. E tale atteggiamento non viene rivolto solo ai nostri concittadini già in possesso di passaporto italiano ma, anche e soprattutto, ai tanti oriundi, anch’essi connazionali, anche se in attesa di veder riconosciuto il loro diritto alla attribuzione delladovuta a loro antiche discendenze nel nostro paese. Il riferimento poco benevolo è diretto agli oltre 70 milioni di nostri concittadini, emigrati e ormai residenti ...

