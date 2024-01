Tribunale | stato di agitazione del personale amministrativo | coinvolti 190 dipendenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bergamo. Carenza cronica di, mezzi tecnici non idonei, riforme della giustizia che prendono il via senza la dovuta formazione e in assenza di adeguata riorganizzazione, poi modifiche unilaterali dell’orario e turn-over elevato perché i lavoratori, esasperati, decidono di trasferirsi altrove: sono alcuni dei motivi che hanno spinto ildeldi Bergamo ad avviare unodia partire da oggi, 30 gennaio. I, circa 190, sono giunti a questa determinazione durante un’assemblea il 12 gennaio scorso. A seguito della richiesta sindacale di incontro al Prefetto, è giunta la comunicazione della convocazione in Prefettura che è in programma per venerdì 2 febbraio alle ore 11. “La protesta si è accesa a seguito ...