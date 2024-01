Treviso | si suicida nel giorno del processo per il furto di un mazzo di carte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 “Spero sia evaso”. Tre parole, che già facevano presagire la tragedia. A pronunciarle l’avvocato Mario Nordio, rispondendo ieri mattina alla chiamata dei carabinieri che dovevano prelevare dalla sua abitazione un 49enne di San Biagio di Callalta, in provincia di, arrestato il pomeriggio precedente per unin uno stabile abbandonato, un tempo adibito a mulino, e che non rispondeva né al telefono né al citofono, riferisce il Corriere Adriatico. L’uomo doveva essere processato per direttissima, ma è stato trovato cadavere nel suo appartamento, impiccato a un lampadario. Nessun dubbio: è stato un suicidio. La porta era chiusa a chiave, non c’erano segni di effrazione e nemmeno di violenza. Ma nemmeno alcun biglietto per spiegare il gesto. “Quando mi hanno telefonato ho pensato al peggio, e ...