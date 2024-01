Treviso | sale in piedi sul cofano dell’auto in movimento e cade | 18enne muore dopo 9 giorni di agonia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Aun ragazzo di 18 anni è mortonovein ospedale in seguito a un folle gioco tra amici trasformatosi in incidente automobilistico. I fatti risalgono alla sera dello scorso 20 gennaio. Sono circa le 23, siamo nella periferia del Comune di Cimadolmo: Lorenzo Pjetrushi, ragazzo di origini albanesi residente di Ormelle, è in compagnia del cugino e di altri tre amici. Il giovaneinsulguidata dal cugino mentre questa è in, come se fosse su una tavola da surf. A un certo punto, però, il ragazzo perde l’equilibrio,sull’asfalto e viene travolto da quella stessa auto, una Ford Focus. A bordo del mezzo ci sono appunto il cugino e i tre amici, che allertano ...

