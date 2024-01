Treviso | morto il 18enne caduto mentre faceva surf sul cofano dell' auto in movimento

(Di martedì 30 gennaio 2024) Èdopo nove giorni di ricovero Lorenzo Pietrushi, 18 anni,rovinosamente sull’asfaltotentava di “are” suldi un’mobile in. Dopo l’incidente, il, originario’Albania e residente con la famiglia a Ormelle nel Trevigiano, era stato trasportato d’urgenza con gravi lesioni alla testa nel reparto di rianimazione di, dove è rimasto per nove giorni, fino al decesso.

