Travolto e ucciso da un treno un operaio 51enne che lavorava nel cantiere della stazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gli accertamenti sono in corso per determinare le cause dell’incidente in cui ha perso la vita l’ennesimo lavoratore. Undi 51 anni è morto poco dopo la mezzanotteda unalladi Chiari, nel Bresciano. L’uomo stava lavorando all’interno di uninper una ditta esterna ed è stato investito da unche probabilmente la vittima non ha visto arrivare per la nebbia fitta. Sul posto sono intervenute due automediche e un’ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso. Per ricostruire l’esatta dinamica è al lavoro la Polizia ferroviaria. Sono stati diversi gli incidenti sul lavoro nell’ultima settimana. Lunedì sono stati registrati due gravi incidenti e una ...