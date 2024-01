Transparency | la presentazione dell’indice di percezione della corruzione | segui la diretta

Transparency International pubblica oggi l’edizione 2023 dell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI). Il CPI 2023 conferma il punteggio di 56 per l’Italia e colloca il nostro Paese al 42° posto ...Indice di percezione della corruzione CPI 2023.L’Italia conferma il punteggio.Il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha ...Epoxy Resins Market Size is Projected to Reach USD 21.87 billion, at a CAGR of 6.9% by 2031 – Report by Transparency Market Research Inc.