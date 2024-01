Tragedia in stazione | operaio travolto da un treno in corsa mentre attraversa i binari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Dopo la strage di Brandizzo, purtroppo c’è da segnalare un altro gravissimo incidente ferroviario a distanza di circa 6 mesi. Ieri sera, lunedì 29 gennaio, un uomo di 51 anni è stato investito da uninva inelladi Chiari, comune in provincia di Brescia. La vittima era unche stava lavorando in un cantiere aperto: si tratta dunque di un tragico incidente sul lavoro e non di un gesto volontario. La dinamica dell’incidente Lasi è consumata ieri poco prima della mezzanotte quando il 51enne, dipendente di una ditta esterna alla rete ferroviaria italiana che si stava occupando della manutenzione, hato i...