Tragedia in stazione | operaio muore travolto da un treno Italo Napoli-Bergamo

(Di martedì 30 gennaio 2024)nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 gennaio – attorno a mezzanotte – a Chiari (Bs): Joao Rolando Lima Martins,di 51 anni nato in Portogallo, è morto dopo essere stato investito da unnell’area dellaferroviaria. Ilche lo ha, unpartito da, era diretto a. Rfi – Rete Ferroviaria Italiana – ha comunicato in una nota come la scorsa notte fossero previste attività manutentive su alcuni tralicci dell’alta tensione, in un cantiere adiacente alla sede ferroviaria lungo la linea Milano-Brescia nella tratta tra Calcio e Chiari. Per motivi ancora da accertare – è stata aperta un’inchiesta per appurare le cause dell’incidente – l’della Rebaioli Spa, ...