Traffico Roma del 30-01-2024 ore 19 | 30

(Di martedì 30 gennaio 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione permangono code a tratti lungo la Cassia tra loggiato e Tomba di Nerone ancora in testa la circolazione anche sulla Flaminia dal Gra verso il centro sulla Pontina chiude via Cristoforo Colombo verso il grasso sul raccordo ancora code a tratti in esterna tra Pontina e Casilina resta intensa la circolazione sulla tangenziale est fine tra corso di francese tra Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni La polizia locale Ci segnala incidente su via Livorno rallentamenti e code da Nomentana verso Piazza Bologna altro incidente su via dell’ aeroporto di Fiumicino dal bivio con via Alessandro Guidoni al ponte della Scafa verso Ostia per un guasto alle tubature resta chiusa da ieri via Silicella all’altezza di via Casilina per i dettagli di queste di altre notizie con il sito.luceverde.it Un saluto da ...