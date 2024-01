Traffico Roma del 30-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024) LuceverdeMary trovati all’ascolto ancora trafficate le consolari verso il centro da segnalare disagi sulla Flaminia con code da via di Grottarossa Corso di Francia azione finalizzata anche da un incidente avvenuto all’altezza di via Tuscania per un veicolo in panne code sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Viale Togliatti verso il breve incolonnamenti sul Raccordo Anulare uscita Ardeatina e Casilina in carreggiata esterna e sulla tangenziale est file tra Corso di Francia in viale della Moschea e poi tra Prenestina & viale Castrense in entrambi i casi in direzione di San Giovanni per un incidente code su via Oderisi da Gubbio l’altezza di via Giuseppe Veronese rallentate anche le vie adiacenti stessa situazione sul Largo Maresciallo Diaz incolonnamenti per incidente all’altezza viale di Tor di Quinto ma per dettagli su queste altre ...