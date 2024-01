Traffico Roma del 30-01-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Flaminia per lavori in via Frassineto direzione centro circolazione rallentata in via Nomentana Nuova altezza Corso Sempione al via la nuova fase dei lavori sui binari di Piazza del Colosseo chiusa alla preferenziale la corsia laterale di via Labicana da Piazza del Colosseo a poco prima di via dei Normanni la preferenziale chiusa nei due sensi di marcia deviate 10 lì in cantiere per il Giubileo a Piazza dei Cinquecento modifica la viabilità su via Giolitti e nelle strade vicine il tratto di via Giolitti da via Rattazzi a Piazza dei Cinquecento È vietato alprivato è riservato ai bus chiusa alpubblico e privato la corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Viale Trastevere infine camera ardente di ...