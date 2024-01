Traffico Roma del 30-01-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per lavori in corso code sul tratto Urbano della A24 tra Viale Togliatti torcervara Verso il raccordoancora rallentato su via del Foro Italico da via Salaria Corso di Francia verso lo stadio è per un incidente si sta in coda su via della Camilluccia all’altezza di via Stresa nelle due direzioni per un guasto alle tubature infine ancora chiusa via Silicella all’altezza di via Casilina per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto o servizio della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ