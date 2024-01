Traffico Roma del 30-01-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per un incidente su via di Boccea 3 a via del Forte Boccea Piazza dei giureconsulti nelle due direzioni code per lavori su via della Pineta Sacchetti si viaggia su carreggiata a ridotta tra via più Sesto in via Clemente III lavori in corso anche in via Nomentana con Pietro via Ettoregnoli Piazza Sempione In quest’ultima direzione proseguono poi i lavori ai binari del tram chiusa la corsia di Ponte Garibaldi verso Trastevere possibili ripercussioni alsoprattutto sul Tevere dei Cenci interamente sostituita da bus la linea 8 infine circolazione rallentata lungo la linea alta velocitàFirenze per un inconveniente tecnico tra Gallese e Capena ritardi fino a 30 minuti In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...