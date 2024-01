Traffico Roma del 30-01-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente ancora chiusa la statale 148 Pontina all’altezza di via Strampelli in direzionecoinvolte 5 autovetture code a partire da Pomezia sempre per incidente rallentamenti su via di Boccea altezza di via Leone Magno altro incidente su via Leone IV con code in prossimità di Viale Vaticano è ancora per incidente rallentamenti su via Laurentina all’altezza di viale della musica lavori in corso su via della Pineta Sacchetti si viaggia su carreggiata ridotta tra via Pio Sesto via Clemente III inevitabili rallentamenti e code da pesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità