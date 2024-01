Traffico Roma del 30-01-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulle consolari su 24 e sullaFiumicino rallentamenti su via Pineta Sacchetti sulla Trionfale sulla tangenziale est chiusa via del Casale Lumbroso circolazione rallentata sul Muro Torto in direzione piazzale Flaminiorallentato su via Nemorense per un incidente sulla Pontinalento in direzionelavori per la manutenzione dei Binari in Piazza del Colosseo da stamattina nuova fase del cantiere con la chiusura aldella preferenziale e di un tratto della corsia laterale su via Labicana In collaborazione con Luce Verde infomobilità