Traffico Roma del 30-01-2024 ore 10 | 00

(Di martedì 30 gennaio 2024) Luceverdedentro fatti dalla redazione per un incidente code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare dall’aurelia alla pisana per un precedente incidente invece si sta ancora in coda sulla carreggiata interna dalla diramazionenord alla 24 sul tratto Urbano della A24 code pertra Viale Togliatti e la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara il raccordo in ottone di Tivoli ancora trafficata la tangenziale est con code tra via Tiburtina e via Salaria in direzione dello stadio e tra la 24 viale Castrense verso San Giovanni ancora code poi su via Flaminia tra la via dei Due Ponti e lungo la Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est verso il centro una segnalazione arrivata ora per un incidente momentaneamente chiusa la statale 148 Pontina all’altezza di via Strampelli in direzione ...