Traffico Roma del 30-01-2024 ore 09 | 00

(Di martedì 30 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della Grande Raccordo Anulare dalla diramazionenord alla Tiburtina incidente anche sulla Cassia con incolonnamenti dalla Storta la Giustiniana verso il centro lavori in corso su via della Pineta Sacchetti si viaggia su carreggiata ridotta tra via Pio Sesto in via Clemente III con inevitabili rallentamenti e code proseguono poi lavori ai binari del tram è chiusa la corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Trastevere possibili ripercussioni alsu Lungotevere dei Cenci interamente sostituita da bus la linea 8 infine circolazione fortemente rallentata lungo la linea fl6Cassino tra Zagarolo e il ferro per un inconveniente tecnico ad un treno maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti i dettagli su ...