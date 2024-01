Traffico Roma del 30-01-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024) Luceverdenel trovati dalla redazione per un incidente incolonnamenti sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana Verso il raccordo incidente anche sulla carreggiata interna del raccordo con code da via della Bufalotta via Tiburtina incolonnamenti persul tratto Urbano della A24 tra torcervara e la tangenziale est verso il centro Anche a causa di un veicolo in panne all’altezza di via Fiorentini sulla tangenziale est code tra via Nomentana e via Salaria verso lo stadio è tra Largo Passamonti a viale Castrense in direzione San Giovanni ancora code poi su via Flaminia tra l’albero e via dei Due Ponti sulla via Salaria da Villa Spada la tangenziale est verso il centro da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...