Traffico Roma del 30-01-2024 ore 07 | 30

(Di martedì 30 gennaio 2024) Luceverdenel trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare prime Code in carreggiata interna dalla Casilina alla Ardeatina per un incidente code sulla Cassia dalla Storta la Giustiniana code persulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria all’altezza di Settebagni e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe verso il centro incolonnamenti sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est attenzione segnalato anche un veicolo in panne all’altezza di via Filippo Fiorentini aSud sia persia per un incidente code sul Ostiense Tra Acilia e Vitinia In quest’ultima direzione code perinvece sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della ...