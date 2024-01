Tra rigenerazione urbana e cultura nasce «Performatorio»

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel cuore di Bergamo, a pochi passi dalla GAMeC e dall’Accademia Carrara, un piccolo edificio che un tempo ospitava un lavatoio è rinato come «», un centro per l’arte performativa gestito dall’Associazione P-Aps

Independence Day Rigenerazione è il film stasera in tv venerdì 8 dicembre 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama , ... (cubemagazine)

Questa sera, venerdì 8 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1 , va in onda il film Independence Day – Rigenerazione ( film ), ... (ascoltitv)

Ortosapiens, un progetto di rigenerazione urbana ideato da studenti riminesi, è stato il vincitore del concorso React. Il progetto prevede la trasformazione di una villa abbandonata a Miramare in un l ...«Performatorio», in via Nazario Sauro 3/a, è nato da un’idea di Fiorenzo Terenghi e Stefano Scandella, che hanno dato vita al progetto insieme a Laura Nozza attraverso la costituzione ...Si tratta di fondi intercettati dall'Amministrazione comunale per la rigenerazione urbana ...dell'autostazione che sarà realizzata su una nuova strada di collegamento tra via Favella della Corte e la ...