“Tra Ilary Blasi e Francesco Totti non è ancora finita” | parla Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 gennaio 2024) Quandohanno annunciato la separazione, l’opinione pubblica si è spaccata in due. Chi ha scelto di prendere le parti di, chi della… ma ancor di più è rimasta una fetta di pubblico affezionata a quella che di fatto per vent’anni è stata la coppia d’oro dello sport e dello spettacolo. Un amore, il loro, scritto nel destino, e da cui sono nati i figli Cristian, Chanel e Isabel. Oggi di quell’amore è rimasto ben poco – giusto il bene per tenere in piedi la famiglia – ma, secondo, potremmo attenderci dei risvolti interessanti in futuro. Perché tranon è: le ...