Tra Garcia e Mazzarri | Lindström è scomparso nell’oscurità tattica del Napoli Faz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 30 gennaio 2024), dove sei? Anche la Faz, in Germania, si unisce alla campagna di liberazione del danese lanciata dalsta. “– scrive il giornale tedesco –del”. Fa parte di un sfortunato pacchetto di talenti esploso all’Eintracht Francoforte, che sta faticando tantissimo ad imporsi altrove. Tipo Kolo Muani, venduto per circa 95 milioni al Paris Saint -Germain: dopo 22 partite, ha fatto otto gol e tre assist, ma è stato titolare solo cinque volte nelle ultime dieci partite. O come Kamada alla Lazio. Meglio è andata per Kostic alla Juve. Ma èil vero caso di studio. “L’estate scorsa è passato aldopo due anni di successi all’Eintracht, inclusa la vittoria dell’Europa League nel 2022. Il trasferimento al ...