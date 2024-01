Toy Story | il negozio di giocattoli che ha ispirato il franchise Pixar chiude dopo 86 anni

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ilin cui si recarono i creativi dellaper il celebre film d'animazione concluderà la propria attività. Jeffrey's Toys, ilin cui il teamfecero il brainstorming per le idee da utilizzare nel primo film di Toyrà definitivamente i battenti. Il, con sede a San Francisco, che hala saga cinematografica dedicata al mondo deiterminerà l'attività entro febbraio.ottantasei, Jeffrey's Toysrà il suo ultimoaver raggiunto in passato la gestione di ben sette sedi nella zona di San Francisco. Il co-proprietario del, Matthew Luhn, ha citato ...

Tim Allen ha svelato che lui e Tom Hanks sono stati contattati dalla Disney per parlare di un possibile ritorno in Toy Story 5. Tim Allen ha ... (movieplayer)

Recensione, trama e cast del film d'animazione Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995), la pellicola che ha dato il via alla Pixar e non ... (locchiodelcineasta)

Recensione, trama e cast del film d'animazione Toy Story - Il mondo dei giocattoli (1995), la pellicola che ha dato il via alla Pixar e non ... (locchiodelcineasta)

Per i fan e per gli appassionati dei film Pixar, in modo particolare del film Toy Story questi potranno essere giorni difficili. Infatti, il Jeffrey’s Toys di San Francisco, il più antico negozio di ...Toy Story ha plasmato l'infanzia di milioni di persone ma, in pochi sanno che ad ispirare la celebre Saga d'animazione Pixar è stato un negozio di giocattoli a San Francisco. Dopo ben 86 anni di ...Il negozio di giocattoli più antico di San Francisco, Jeffrey’s Toys, noto per aver ispirato la serie di successo Toy Story della Pixar, sta per chiudere definitivamente alla fine di febbraio. La ...