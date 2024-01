Totem Digitali | il futuro dell’interazione multimediale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nell’era digitale in cui viviamo, l’interazione tra esseri umani e tecnologia si evolve costantemente. Tra le ultime innovazioni che stanno rivoluzionando questa interazione, spiccano i ““. Questi dispositivi sono molto più di semplici schermi interattivi: rappresentano un punto di incontro tra il mondo fisico e quello digitale, offrendo esperienze immersive e coinvolgenti in una vasta gamma di contesti. Cosa sono i? Undigitale è un dispositivo che combina hardware e software per fornire informazioni, intrattenimento, assistenza o qualsiasi altro tipo di servizio tramite un’interfaccia interattiva. Tipicamente costituito da uno schermo touch, un computer integrato e sensori, undigitale può essere installato in luoghi pubblici come ...