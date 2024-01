Torino vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreeima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata puntano ad un posto in Europa, mentre i campani intendono rimanere ingrappati a quelle poche speranze di salvezza.si giocherà domenica 4 febbraio 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata, raggiunta quasi matematicamente la salvezza, ambiscono a qualcosa di più, il che non sembra un’utopia, visto il decimo posto con 31 punti, a meno due dalla zona Europa. La squadra di Juric viene da un buon momento, avendo totalizzato sette punti nelle ultime tre partite Per i campani la situazione pare sempre più compromessa. La squadra di Inzaghi è ultima in classifica con 12 punti, a meno sei dalla zona salvezza. A ciò si aggiunge un’astinenza ...