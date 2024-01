Torino | Radonjic saluta e vola al Maiorca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ai titoli di coda la tormentata storia tra Ivan Juric e Nemanja. L’esterno serbo è pronto a lasciare il, dopo essere finito ai margini per i suoi comportamenti sgraditi all’allenatore croato, ed era ormai diventato un esubero, e si sta trasferendo in queste ore in Spagna, al, club quindicesimo in Liga. Il calciatore lascia la maglia granata dopo un anno e mezzo e lo fa in prestito con diritto di riscatto. SportFace.