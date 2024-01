Torino 20 milioni per valorizzare i risultati delle attività di ricerca | sviluppo e innovazione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Regione Piemonte ha deciso di sostenere con 20di euro del Fesr (Fondo europeo diregionale) la valorizzazione deididi, con particolare riguardo ai progetti caratterizzati da significativo rilievo innovativo per le aziende proponenti o per il mercato di riferimento ed in grado di proporre prodotti, processi o servizi radicalmente nuovi o capaci di creare nuovi segmenti di mercato. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese, incluse le start up innovative e gli spin off industriali. Gli interventi ammissibili dovranno prevedere spese come macchinari, impianti, attrezzature, oltre a eventuali consulenze (massimo 30%) per almeno 250.000 euro per le micro e piccole imprese e 400.000 euro per ...