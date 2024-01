Tony Iwobi | primo senatore di colore | lascia la Lega dopo 30 anni e passa a Forza Italia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Bergamo – “Cari Amici, oggi condivido con voi la mia decisione dire –30di militanza – il partitoper Salvini Premier per iniziare un nuovo percorso politico”. Inizia così il lungo post con cui, exdel Carroccio (dal 2018 al 2022) e prima persona dia essere eletta in Senato, annuncia di aver detto addio al suo partito per aderire a. “Questa scelta, seppur difficile, è stata ponderata – prosegue, che vive a Spirano, nella Bergamasca – e riflette un cambiamento profondo nel mio percorso politico e personale. Nel corso degli ultimi, ho riflettuto a lungo sul mio coinvolgimento e ho constatato che le mie ...

