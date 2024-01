Tiro con l’arco | i convocati dell’Italia per gli Europei Indoor 2024 | squadra azzurra quasi al completo nell’olimpico

(Di martedì 30 gennaio 2024) Da martedì 20 a domenica 25 febbraio si terranno i Campionatidicon, primo grande evento della stagione internazionale con in palio le medaglie. La rassegna continentale si svolgerà a Varazdin (Croazia) e per la seconda edizione consecutiva vedrà impegnate ben tre divisioni: olimpico, compound e arco nudo. Sono 32 in tutto iper glial coperto, tra categorie senior e giovanili. Fari puntati ovviamente sul ricurvo, anche se sulla distanza dei 18 metri, in cui vedremo all’opera Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Matteo Borsani al maschile ed il collaudato terzetto femminile composto da Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari. Nel compound sono stati selezionati Marco Bruno, Michea ...

Va in archivio la prima parte di qualificazioni in quel del Cairo , città dell’Egitto che ospita la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024 ... (oasport)

Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per l’arciere massese Valter Basteri, portacolori della società Frecce Apuane, che ha ricevuto in ... (sport.quotidiano)

Due giorni in monastero in compagnia del sindaco di Verona ed ex calciatore, Damiano Tommasi , per pensare a come essere un maestro, un professore, ... (orizzontescuola)

Italia in evidenza anche al femminile con Martina Maruzzo in seconda posizione provvisoria alle spalle della statunitense Simonton. La poliziotta di Nanto (VI) è partita benissimo, con 25/25 nelle ...“I giornalisti italiani sono mobilitati per salvaguardare la dignità della loro professione e tutelare il diritto dei cittadini a essere informati, correttamente e tempestivamente”. Così Alessandra Co ...La frenetica atmosfera del posticipo del lunedì di Lega Pro Girone C ha regalato emozioni contrastanti nella sfida tra l'Avelino e il Sorrento, culminata con la vittoria della squadra ospite per 1-0.