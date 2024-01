Tiro con l’arco Futuro in nazionale per Basteri Parteciperà ai campionati indoor in Croazia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi per l’arciere massese Valter, portacolori della società Frecce Apuane, che ha ricevuto in questi giorni la meritata convocazione dellaItaliana ai prossimidicondivisione “Arco Nudo“.è stato chiamato a difendere i colori azzurri nella manifestazione continentale che si terrà in, a Varazdin, dal 20 al 25 febbraio. La convocazione va a premiare un arciere che ha saputo mantenere un rendimento elevatissimo negli ultimi tre anni; un rendimento costante che lo ha portato a vincere il titolo italiano assoluto e di classe outdoor aiItaliani Out-Door del 2023 disputati a Seravezza e ad essere sempre nei primi posti ...

