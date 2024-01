Tiro a Volo | Maruzzo è argento in Coppa del Mondo | è il primo podio nel circuito

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Cairo – Dopo l’oro conquistato nella prima giornata di gare da Diego Valeri nel trap, indel, ilAzzurro festeggia un’altra medaglia. Quest’ultima è stata conquistata da Martinanello skeet femminile. E’ ilsuccesso internazionale individuale per l’atleta vicentina. Nell’ultimo atto riservato alle migliori sei, come riporta Agc di coni.it ‘l’Azzurra ha terminato con lo score totale di 47/60, colpendo tre piattelli in meno della statunitense Samantha Simonton (50/60). Sul gradino più basso del, infine, si è piazzata la qatariota Reem Al Sharshani (37/50’). È finito invece con il quarto posto, il percorso di Gabriele Rossetti nella competizione maschile. Foto da coni.it – FITAV

