Tiro a volo | Coppa del Mondo femminile | Maruzzo seconda nello skeet a Il Cairo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Secondo posto per Martinanella gara dellonella tappa dideldide Il. L’azzurra ha centrato la prima finale individuale della carriera con il quarto posto in qualificazione, frutto di un ottimo 116/125, e successivamente non si è fatta sfuggire l’occasione di vincere anche la sua prima medaglia. Nella serie decisiva, condizionata dal freddo e dalle forti raffiche di vento, la vicentina è riuscita con successo a non far allontanare troppo la statunitense Samantha Simonton, da subito in testa al sestetto delle migliori. Superate brillantemente tutte le eliminatorie,ha duellato proprio con la statunitense per l’oro, arrendendosi con il punteggio conclusivo di 50/60 a 47/60. ...