Tiro a volo | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Martina Maruzzo seconda nello skeet femminile!

(Di martedì 30 gennaio 2024) La giornata dedicata alle finali individuali dellodella prima tappa dideldisi apre con un podio per l’Italia: al, in Egitto,nella prova femminile, superata soltanto dalla statunitense Samantha Simonton, mentre completa il podio la qatariota Reem Al Sharshani. Nelle qualificazioni restano fuori dall’ultimo atto Chiara Di Marziantonio, 23ma, e Sara Bongini, 29ma. Nella finale femminile si impone la statunitense Samantha Simonton, che al termine dei 60 piattelli regolamentari batte per 50-47 l’azzurra, al primo podio individuale in carriera nel circuito maggiore, dove aveva ottenuto soltanto un secondo ...

Italia in evidenza anche al femminile con Martina Maruzzo in seconda posizione provvisoria alle spalle della statunitense Simonton. La poliziotta di Nanto (VI) è partita benissimo, con 25/25 nelle ...