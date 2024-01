Tiro a volo | Cdm | secondo posto per Martina Maruzzo nello skeet al Cairo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il, 30 gen. - (Adnkronos) -podio per l'Italia nella tappa di apertura della Coppa del Mondo di. Dopo la piazza d'onore conquistata da Diego Valeri nel trap, infatti, sulle pedane del(Egitto) c'è stata gloria anche per, che si è posizionata alfemminile. Prima gioia individuale sul massimo circuito per la tiratrice vicentina, che ha archiviato le qualificazioni con il quarto miglior punteggio (116/125). Nell'ultimo atto riservato alle migliori sei, poi, l'azzurra ha terminato con lo score totale di 47/60, colpendo tre piattelli in meno della statunitense Samantha Simonton (50/60). Sul gradino più basso del podio, infine, si è piazzata la qatariota Reem Al Sharshani (37/50). È finito con un amaro quarto, infine, il cammino di Gabriele Rossetti nella competizione maschile. Il toscano ha chiuso con il punteggio finale di 33/40, con i tre gradini del podio che sono stati appannaggio del padrone di casa Azmy Mehelba (55/60), del britannico Ben Llewellin (51/60) e del teutonico Sven Korte (41/50).

Nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo in corso al Cairo , in Egitto, Gabriele Rossetti mette a referto un quarto posto molto ... (oasport)

Nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo in corso al Cairo , in Egitto, Gabriele Rossetti mette a referto un quarto posto nello skeet ... (oasport)

Nel tiro a volo, Martina Maruzzo ha conquistato un bellissimo argento nel corso della Coppa del Mondo ISSF in corso di svolgimento a Il Cairo. L’azzurra è salita sul secondo gradino del podio della ...Nella tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso al Cairo, in Egitto, Gabriele Rossetti mette a referto un quarto posto molto importante in ottica ranking olimpico: l'azzurro incamera 12 ...La giornata dedicata alle finali individuali dello skeet della prima tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo si apre con un podio per l'Italia: al Cairo, in Egitto, Martina Maruzzo è seconda nell ...