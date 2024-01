Tiro a segno | Coppa del Mondo | Spinella quarto nella pistola rapida 25 metri a Il Cairo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 gennaio 2024)posto per Massimo25maschiletappa dideldide Il. L’azzurro classe ’99 aveva chiuso al sesto posto le qualificazioni, ma ha poi recuperato chiudendo con il punteggio di 21, a sei lunghezze di distanza dal terzo gradino del podio, occupato dal tedesco Peter Florian con 27. Vittoria per il sudcoreano Jong-Ho Song, che in finale ha superato il kazako Nikita Chiryukin per 37 a 31. Nonostante non sia arrivato il podio, persono comunque punti importanti in chiave ranking. Per quanto riguarda gli altri azzurri invece, Andrea Morassut ha chiuso al ...